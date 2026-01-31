المبادلات التجاريّة بين تونس و الهند تبلغ حوالي نحو 2ر2 مليار دينار خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ حجم المبادلات التجاريّة بين تونس والهند خلال سنة 2025 نحو 2ر2 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 800 مليون دولار أمريكي، في ظل امكانات غير مستغلّة بحوالي 222 مليون دولار أمريكي، وفق ما كشفته بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات.

و تشمل أبرز مجالات التبادل الأسمدة والصناعات الكيميائيّة والمنتجات الغذائيّة والصيدلانيّة إضافة إلى الطاقات المتجدّدة والصناعات الكهربائيّة والإلكترونيّة، حسب ما افاد به رئيس مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين، خلال ندوة افتراضية نظمها المركز بالتعاون مع سفارة الهند بتونس، حول فرص التبادل التجاري والاستثمار بين تونس والهند بمشاركة كلّ من اتحاد منظمات التصدير الهندية والهيئة التونسية للاستثمار والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الهند.

و أشار في هذا السياق إلى أنّ تونس تُعدّ بوابة استراتيجية حيوية نحو أسواق أوروبا، وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط بفضل موقعها الجغرافي المتميّز، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدّة فضاءات اقتصادية، على غرار منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

و أكّدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية عيادي، في مداخلة حول مناخ الاستثمار في تونس، التزام الهيئة بتبادل المعلومات حول مجالات الاستثمار ذات الإمكانات الواعدة، بهدف تشجيع مزيد حضور الشركات الهندية في تونس، و دعم و مرافقة المستثمرين الهنود الراغبين في بعث مشاريع وإقامة شراكات مثمرة.

