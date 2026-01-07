Français
Anglais
العربية
مجتمع

المجر تسند 250 منحة دراسية لفائدة الطلبة التونسيين

المجر تسند 250 منحة دراسية لفائدة الطلبة التونسيين

أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إسناد 250 منحة دراسية من قبل المجر لفائدة الطلبة التونسيين، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وفي مختلف مراحل التعليم العالي.

وتشمل هذه المنح مراحل الإجازة وOTM والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى عدة اختصاصات علمية وأكاديمية متاحة بالجامعات المجرية، في إطار دعم فرص التكوين العالي وتعزيز الحركية الطلابية الدولية.

وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن آخر أجل لتقديم الترشحات حُدد ليوم 15 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال، مشيرة إلى أن ملفات الترشح يجب أن تُستكمل وفق الشروط والإجراءات المعتمدة ضمن البرنامج.

وأضاف البلاغ أن هذه المنح تتضمن جملة من الامتيازات، من بينها الإعفاء من معلوم التسجيل الجامعي، والتكفل بالإقامة، والتأمين على المرض، إلى جانب منحة شهرية تختلف قيمتها حسب مرحلة الدراسة.

ويُذكر أن هذه المنح تُسند في إطار مذكرة تفاهم مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، وذلك ضمن برنامج Stipendium Hungaricum للفترة 2023-2025، الهادف إلى توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي بين تونس والمجر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

394
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
377
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
362
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
294
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
287
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
281
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
277
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
274
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
272
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى