المجر تسند 250 منحة دراسية لفائدة الطلبة التونسيين

أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إسناد 250 منحة دراسية من قبل المجر لفائدة الطلبة التونسيين، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وفي مختلف مراحل التعليم العالي.

وتشمل هذه المنح مراحل الإجازة وOTM والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى عدة اختصاصات علمية وأكاديمية متاحة بالجامعات المجرية، في إطار دعم فرص التكوين العالي وتعزيز الحركية الطلابية الدولية.

وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن آخر أجل لتقديم الترشحات حُدد ليوم 15 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال، مشيرة إلى أن ملفات الترشح يجب أن تُستكمل وفق الشروط والإجراءات المعتمدة ضمن البرنامج.

وأضاف البلاغ أن هذه المنح تتضمن جملة من الامتيازات، من بينها الإعفاء من معلوم التسجيل الجامعي، والتكفل بالإقامة، والتأمين على المرض، إلى جانب منحة شهرية تختلف قيمتها حسب مرحلة الدراسة.

ويُذكر أن هذه المنح تُسند في إطار مذكرة تفاهم مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، وذلك ضمن برنامج Stipendium Hungaricum للفترة 2023-2025، الهادف إلى توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي بين تونس والمجر.

