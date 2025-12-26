المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للأيام الصيدلانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلتئم الدورة 13 من الايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026، بتونس بمشاركة مهنيين وجامعيين وخبراء من قطاع الصيدلة.

و تمثل هذه التظاهرة، التي ينظمها المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس، موعدا لا محيد عنه للمهنة للتطرق الى الرهانات المطروحة حاليا على مهنة الصيدلة بين الاخلاقيات والتجديد والمردودية الاقتصادية.

و يتضمن برنامج هذه الدورة محاضرات علمية وورشات تطبيقية وملتقيات مخصصة للتكنولوجيات الحديثة منثل اليات الرقابة المستمرة لقياس نسبة السكرة في الدم الى جانب التحاور حول مواضيع هامة مثل الادمان ودور الصيدلي في مرافقة الاشخاص المدمنين.

كما ستنتظم مائدة مستديرة استراتيجية حول مكانة الصيدلية في الصناعة الصيدلية التونسية.

كما سيكون بامكان المشاركين في هذا الموعد تعميق معارفهم من خلال المشاركة في ورشات تفاعلية تهتم بعدة مواضيع منها التكفل بالجروح و التصريح بالاثار غير المرغوبة او معالجة اضطرب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الطفل.

و ستتيح هذه الايام العديد من الفرص لتشبيك العلاقات فضلا عن توفير فضاء للعرض يجمع الفاعلين في القطاع والمزودين المجددين في المجال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



