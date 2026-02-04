المجلس الرّئاسي اللّيبي يدعو لانتظار نتائج التّحقيقات والابتعاد عن التحريض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال المجلس الرّئاسي اللّيبي، إنّه “تابع ببالغ الأسى ما ورد في بيان مكتب النّائب العام بشأن واقعة اغتيال المرشّح الرّئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، وما باشرته النّيابة العامة من إجراءات تحقيق إبتدائي، شاملة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها”.

ودعا في بيان له “جميع القوى السّياسية إلى انتظار تطورات نتائج التّحقيق الرّسمية والتي سيتابعها بدقة لضمان عدم الإفلات من العقاب”، مرحبا بالإستعانة بالدعم الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية لتعزيز شفافية التحقيقات وسرعة نتائجها وبما يعزز ثقة الرأي العام”.

كما دعا “القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية إلى ضبط الخطاب العام ورفض التّحريض لتفويت الفرصة على الهدف من الاغتيال وهو ضرب جهود المصالحة الوطنيّة، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة يختار فيها الشّعب قيادته”، مؤكّدا أنّ ” ليبيا لا تدار بالعنف ولا تبنى بالخوف والقتل خارج القانون”.

