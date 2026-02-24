Français
Anglais
العربية
الأخبار

المجمع الكيميائي يدعو عماله لإنهاء الإضراب

المجمع الكيميائي يدعو عماله لإنهاء الإضراب

دعت الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي كافة العمال و الأعوان المضربين عن العمل إلى العودة الفورية لمراكزهم و استئناف نشاطهم، حفاظاً على ديمومة المؤسسة التي تمثل مصدر رزقهم و ضماناً لاستمرارية الإنتاج و المصلحة العليا للوطن.

و كشفت الإدارة عن تنسيقها المتواصل و المكثّف مع سلطة الإشراف و رئاسة الحكومة بهدف إيجاد حلول جذرية و عاجلة تتجاوز الإشكاليات المطروحة في أقرب الآجال، وفق ما جاء في بلاغ للمجمع، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتم في كنف الاحترام التام للأطر القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل.

و في هذا الإطار، عبرت المؤسسة عن تفهمها الكامل للمطالب المرفوعة من قبل العمال، مؤكدة حرصها الدائم على الإصغاء الدقيق لمشاغلهم و التفاعل الإيجابي معها ضمن مسار تحكمه المسؤولية المشتركة و الاحترام المتبادل.

كما جددت الإدارة العامة التزامها المطلق باعتماد الحوار كسبيل أوحد لمعالجة مختلف النقاط العالقة ، مبدية انفتاحها المستمر على النقاش البنّاء بما يرسخ مناخ الثقة و يعزز روح الانتماء و التضامن بين جميع مكونات المجمع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

351
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
334
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
319
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
304
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
302
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
292
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
284
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
281
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
270
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى