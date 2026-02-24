المجمع الكيميائي يدعو عماله لإنهاء الإضراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي كافة العمال و الأعوان المضربين عن العمل إلى العودة الفورية لمراكزهم و استئناف نشاطهم، حفاظاً على ديمومة المؤسسة التي تمثل مصدر رزقهم و ضماناً لاستمرارية الإنتاج و المصلحة العليا للوطن.

و كشفت الإدارة عن تنسيقها المتواصل و المكثّف مع سلطة الإشراف و رئاسة الحكومة بهدف إيجاد حلول جذرية و عاجلة تتجاوز الإشكاليات المطروحة في أقرب الآجال، وفق ما جاء في بلاغ للمجمع، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتم في كنف الاحترام التام للأطر القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل.

و في هذا الإطار، عبرت المؤسسة عن تفهمها الكامل للمطالب المرفوعة من قبل العمال، مؤكدة حرصها الدائم على الإصغاء الدقيق لمشاغلهم و التفاعل الإيجابي معها ضمن مسار تحكمه المسؤولية المشتركة و الاحترام المتبادل.

كما جددت الإدارة العامة التزامها المطلق باعتماد الحوار كسبيل أوحد لمعالجة مختلف النقاط العالقة ، مبدية انفتاحها المستمر على النقاش البنّاء بما يرسخ مناخ الثقة و يعزز روح الانتماء و التضامن بين جميع مكونات المجمع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



