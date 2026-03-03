Français
المحكمة الإدارية: سميرة ڨيزة تتسلم مهامها

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية أنه  تبعًا لتعيين سميرة ڨيزة رئيسة أولى للمحكمة الإداريّة خلفًا لعبد السّلام المهدي ڨريصيعة المحال على شرف المهنة إثر بلوغه السنّ القانونيّة للتّقاعد، إنتظم اليوم الثّلاثاء 3 مارس 2026 بمقرّ المحكمة الإداريّة الكائن بنهج روما “موكب تسليم المهام”، وذلك بحضور السيّدات والسّادة قضاة المحكمة الإداريّة وإطاراتها وأعوانها.

هذا وقد تمّ إجراء موكب تسليم المهام وفقًا للإجراءات والتّقاليد المعمول بها، في إطار ضمان استمراريّة عمل المحكمة الإداريّة وحسن سير القضاء الإداري بصفة منتظمة ودائمة.

ويأتي هذا الموكب في سياق التّداول على المسؤوليّات القضائيّة، بما يكفل مواصلة اضطلاع المحكمة الإداريّة بالمهام الموكولة إليها في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان احترام مبدأ المشروعيّة.

 

