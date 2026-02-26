Français
Anglais
العربية
الأخبار

المحكمة الابتدائية بقابس ترفض وقف نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، الخميس، حكمها في القضية الاستعجالية المرفوعة للحصول على وقف فوري لنشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، ورفضت طلب الوقف، لعدم ثبوت الضرر، وفق ما أعلن عنه حراك “أوقفوا التلوث”، على حسابه على شبكة التواصل فايسبوك.

 وتمّ رفع القضية، التي تم تأجيل الحكم فيها عدّة مرات، إلى القضاء، من قبل الفرع الجهوي للمحامين بقابس، أواخر أكتوبر 2025، بهدف إنهاء نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بالتوازي مع تحرك شعبي، طالب بتفكيك هذه الوحدات.

 وكان حراك “أوقفوا التلوّث بقابس”، قد أشار سابقا إلى أن هذه التحركات بدأت منذ أفريل 2025، أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس العاصمة، ثم في 23 ماي 2025 أمام مقر ولاية قابس، وعقب المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 5 مارس 2025، الذي اتخذ سلسلة من القرارات، وتخلّى ضمنيا عن قرار تفكيك هذه الوحدات، المتخذ منذ جوان 2017، من خلال مضاعفة الإنتاج المرتبط بتحويل الفوسفاط، وإنشاء صناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وسحب الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.

 وبلغ الوضع ذروته خلال أكتوبر 2025، في أعقاب التسربات الغازية غير العادية والخطرة المتأتية من المجمع الكيميائي، والتي تسببت في أكثر من 300 حالة اختناق بين التلاميذ والأطفال.

 وأفاد الحراك “تتواصل الأزمة البيئية في قابس منذ 53 سنة، ممّا يعيق التنمية ويدمر أسس الحياة الكريمة في منطقة ذات خصائص فريدة. لقد دمرت الصناعة الكيميائية خليج قابس، حيث قضت على 93 بالمائة من التنوّع البيولوجي البحري وأثرت سلبا على الواحة البحرية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور صحّة السكان وانتشار الأمراض الخطيرة”.

 (وات)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

283
اقتصاد وأعمال

أكثر من 1,2 قيمة تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية السنة

275
اقتصاد وأعمال

بلغت مستويات مرتفعة..ميزانية دعم الطاقة في تونس قاربت 9 بالمائة من ميزانية الدولة
265
الأخبار

ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا
258
الأخبار

المنستير: تسجيل رجة أرضية في عرض البحر قبالة جزيرة قوريا
252
اقتصاد وأعمال

شركة تونسية خامسة تحصل على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا
241
الأخبار

تونس: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات في قضية سطو على منزل رجل أعمال وسرقة 800 ألف دينار
234
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لعدة اقسام طبية بالمستشفيات الجهوية بالكاف وجندوبة وقبلي
231
أخر الأخبار

رياضات إلكترونية : طريقة إنتقاء اللاعبين في بطولة العالم للإتحاد الدولي لكرة القدم
228
الأخبار

رئيس الجمهورية يزور شركة اللّحوم بالورديّة و يتابع ملفّات الفساد [فيديو]
228
الأخبار

السباح رامي الرحموني يمثّل رسميا السعودية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى