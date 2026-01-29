المحكمة الدستورية والفوترة الإلكترونية أمام اللجان: مكتب البرلمان يُقرر الإحالة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 29 جانفي 2026، على اجتماع مكتب المجلس الذي خصّص جانبًا هامًا من أشغاله للنظر في مشاريع قوانين ومقترحات تشريعية، إلى جانب متابعة تقارير اللجان والأسئلة الكتابية الموجّهة لأعضاء الحكومة.

5 مشاريع قوانين تخص محطات فولطاضوئية أمام لجنة الصناعة

تداول المكتب في بداية الاجتماع حول عدد من مشاريع القوانين، وقرر إحالة خمسة مشاريع قوانين إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع إبداء رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وتتعلق المشاريع بـ:

مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة (عدد 01/2026).

مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد (عدد 02/2026).

مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر (عدد 03/2026).

مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026).

مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب (عدد 05/2026).

قرض لتجديد سكك نقل الفسفاط أمام لجنة المالية

كما نظر المكتب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 06/2026)، وقرر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.

اتفاق مع الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز للأسواق الشاملة

وتداول المكتب كذلك حول مشروع قانون أساسي للموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمتعلق بمقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة (عدد 07/2026)، وقرر إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

إحالة 24 مقترح قانون للجان المختصة

وفي ما يتصل بمقترحات القوانين المقدّمة من مجموعات من النواب، قرّر المكتب إحالة 24 مقترح قانون إلى اللجان المختصة، وفق التوزيع التالي:

لجنة التشريع العام

مقترح قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية (عدد 100/2025).

مقترح قانون يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى (عدد 113/2025).

مقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب (عدد 09/2026).

مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظّم لمهنة المهندس المعماري (عدد 10/2026).

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية (عدد 11/2026).

لجنة المالية والميزانية

مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية قصد الترخيص لمؤسسات بفتح حساب تجميعي لدى البريد التونسي (عدد 102/2025).

مقترح قانون يتعلق بإصدار مجلة الصرف (عدد 115/2025).

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 (عدد 12/2026).

لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية

مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة (عدد 101/2025)، مع إبداء رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية والتجارية وذات الصبغتين (ملكية الطبقات) تحت رقابة البلديات (عدد 98/2025).

مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد (عدد 110/2025).

مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية (عدد 112/2025)، مع إبداء رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.

لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

مقترح قانون يتعلق بالحماية من العنف الإداري (عدد 99/2025).

مقترح قانون يتعلق بإحداث معتمدية كركر بولاية المهدية (عدد 106/2025).

مقترح قانون يتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين للوظيفة العمومية (عدد 107/2025).

مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية قابس الجنوبية (عدد 111/2025).

مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية أم هاني (قبطنة1-قبطنة2) (عدد 116/2025).

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري

مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد 118/2025)، مع إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

مقترح قانون يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية (عدد 109/2025).

لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة

مقترح قانون يتعلق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008 (عدد 103/2025).

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 (عدد 08/2026).

لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة

مقترح قانون يتعلق بسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص (عدد 104/2025).

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة (عدد 108/2025).

لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية

مقترح قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (عدد 105/2025).

تقارير جاهزة للجلسة العامة وملفات تمويل الصحة الإلكترونية

ونظر المكتب كذلك في التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول:

مشروع قانون للموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 69/2025).

ومشروع قانون للموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض نفسها للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية “E-Santé” (عدد 70/2025).

كما نظر في:

تقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023).

تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025).

تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة (عدد 60/2025).

وقرّر مكتب المجلس ضبط مواعيد الجلسة العامة التي ستُحال إليها التقارير الجاهزة خلال اجتماعه المقبل.

371 سؤالًا كتابيًا للوزراء وتقارير رقابية للمتابعة

وفي محور آخر، تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 371 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين.

كما نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولاية قبلي يومي 24 و25 أكتوبر 2025، وقرر تعميمه على جميع النواب وإحالته إلى الحكومة.

وفي نهاية أشغاله، بحث مكتب المجلس مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

