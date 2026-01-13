Français
مجتمع

المحمدية: فتح تحقيق إثر العثور على جثة شاب في قناة مجردة

المحمدية: فتح تحقيق إثر العثور على جثة شاب في قناة مجردة

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس الاثنين، بفتح بحث تحقيقي فوري بعد العثور على جثة شاب في قناة مجردة بمنطقة المحمدية، كما أصدرت قرارًا برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأفاد مصدر قضائي أن عائلة الضحية كانت قد تقدمت بإشعار إلى الوحدات الأمنية بتاريخ 4 جانفي 2026 تفيد باختفائه، قبل أن يتم العثور على جثته يوم أمس داخل القناة، ما أنهى أيّامًا من البحث والترقّب.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث لا تزال متواصلة لكشف الملابسات الحقيقية للوفاة وتحديد إن كانت ناجمة عن حادث عرضي أو عن شبهة جنائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي والتحقيقات الأمنية.

تعليقات

