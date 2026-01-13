المختص في الحماية الاجتماعية بدر السماوي يكشف تفاصيل أزمة الصناديق الاجتماعية و قيمة ديونها [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح مطوّل لتونس الرّقمية تحدّث اليوم الثّلاثاء، المختص و المستشار في الحماية الاجتماعية بدر السماوي على جملة المشاكل التي تعاني منها الصّناديق الاجتماعية، و قال إنّه بالنّسبة للصعوبات فهي تختلف من صندوق لآخر…

طرح مشاكل الصّناديق الاجتماعية في تونس

و أوضح أنّ الصّندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعانيان من عجز مالي أي أنّ المداخيل لا تغطي النّفقات، في حين أنّ الصّندوق الوطني للتأمين على المرض يعاني من نقص السيولة المالية أي أنّه على مستوى المحاسبة لديه فائض يقارب الـ 1000 مليون دينار، و لكن لكونه لا يستخلص المساهمات مباشرة و يتحصّل عليها من المؤجّرين في القطاع العام و الخاص فهو ينتظر لفترة هذه المستحقّات، الامر الذّي تسبب في عجزه خلال السّنوات الماضية و آخرها الشّهر الماضي مع أصحاب الصيدليات الخاصة، بالاضافة إلى عجزه عن دفع مستحقات المؤسّسات العمومية للصحة أو الصيدليّة المركزية و مقدّمي الخدمات و حتى المضمونين الاجتماعيين.

و أكّد السماوي أنّ وضعيّة الصناديق الاجتماعية بشكل عام تتطلّب الاصلاح الجذريي و ذلك على مستوى طرق التمويل و على مستوى إسداء الخدمات و على مستوى الحوكمة و التصرف الإداري، و أرجع اسباب هذه الوضعيّة إلى تراكم جملة من المشاكل على امتداد عدّة سنوات بل عقود و ذلك لكون الصّندوقين الأوّلين الضمان الاجتماعي و التقاعد و الحيطة الاجتماعية تمّ بعثهما قبل سنة 2004، اي قبل احداث الصّندوق الوطني للتأمين على المرض، و منذ بداية التسعينات انطلقت ازمة العجز المالي بهما نتيجة الازمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد و التي دمّرت بعض المؤسّسات الصناعية و نتج عنها تراجع في المساهمات و إحالة عدد كبير من العمال على التقاعد المبكر، ما يعني جرايات قبل آجالها العادي الأمر الذّي خلق ارتباك، لانّ “هذه الصناديق الاجتماعية في بداية التسعينات اصبحت و كأنّها سيارة اسعاف لضحايا السياسات الاقتصادية الخاطئة”، وفق قوله.

تواصل الأزمة لسنوات و الحلول كانت ترقيعيّة…

و قال المختص في الحيطة الاجتماعية انّ هذه الازمة لم يتمّ تداركها بعد سنة 2011، و ذلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذّي عرفته البلاد و الذّي نتج عنه عدم استقرار اقتصادي و عدم استقرار اجتماعي، بالتالي أصبحت المسألة مرتبطة بمعطيات خارج نطاق الصناديق الاجتماعية تتأثر بها و تؤثّر فيها، حيث أنّه كلّ ما كان نظام الضمان الاجتماعي نظام مفيد و ناجع تتحسّن الدّورة الاقتصادية.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّ الوضعية المشار إليها تواصلت لمدّة عقود و لم يقع تجسيد مبدأ و شعار تمّ الاتفاق عليه خاصة في العقد الاجتماعي الذّي تمّ امضاؤه في جانفي 2013 تحت قبة البرلمان، الذّي كان يتعلّق بضرورة الاصلاح الجذري لمنظومة الضمان الاجتماعي و لكن هذا الاصلاح الجذري لم يقع الشّروع فيه، و كلّ ما تمّ القيام به هو حلول ترقيعية ظرفية، مع العلم أنّه كان يوجد وعي بهذا الامر و الدّليل، وفق رأيه، أنّ اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العمومي سنة 2019، عبر القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019، و الذّي أقرّ زيادة في الاشتراكات في القطاع العمومي و قام بالترفيع في سنّ التقاعد هو اجراء ظرفي، حيث تمكّن من امتصاص العجز بنسبة ضعيفة لمدّة سنتين ثمّ مع بداية من سنة 2021 و 2022 عاد الوضع لما كان عليه.

و تابع القول إنّه بالنّسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلم يكن هناك اصلاح و خاصة على مستوى نظام الجرايات، إذ تمّ في سنة 2019 الترفيع في سنّ التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة، بينما بالنّسة لصندوق التأمين على المرض بقي سنّ التقاعد 60 سنة، مع العلم أنّ هذا السنّ تمّ احداثه لأوّل مرة سنة 1898 عبر أوّل قانون تقاعد وضعته فرنسا عندما احتلت تونس، الامر الذّي يؤكّد انّ الوضعية الحالية غير عادية خاصة إذا ما قارنّها بدول أخرى مثل المغرب التي رّفعت في سنّ التقاعد لـ 63 سنة و فرنسا 65 سنة و حتى 67 سنة في ألمانيا و إيطاليا و توجد دول اخرى قد تتوجه نحو 68 سنة و حتى 70 سنة، و فق تعبيره.

و شدّد بدر السماوي على أنّ مختلف هذه العوامل تجعل من نظام الجرايات ايضا في تونس في حاجة إلى مزيد الاصلاح و خاصة نظام الجرايات على مستوى الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذّي أصبحت تكلفته كبيرة جدا و تقريبا تفوق الـ 90 % من نفقات الصّندوق، أي أنّه إذا ما تمّ اصلاح نظام الجرايات فسيتمّ بذلك اصلاح وضعية الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يتمكّن من ان يكون لديه توازن مالي يجعله قادرا على خلاص التزاماته بعد أن يكون قد حوّل المساهمات المستحقة بعنوان التأمين على المرض إلى أصحابها.

مبالغ الدّيون التي في ذمّة الصناديق الاجتماعية…

و كشف السماوي انّ مبالغ هذه الدّيون بلغت اليوم 10 آلاف مليون دينار منها 8 آلاف مليون دينار متعلّق بالصّندوق الوطني للتأمين على المرض و ألفي مليون دينار متعلّقة بالصّندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ مساهمات الصّندوق الثاني تابعة للدّولة فيما يخص التأمين على المرض بالنّسبة للمباشرين، إذ يقع تحويلها مباشرة من الوزارات إلى الصّندوق الوطني للتأمين على المرض بينما الصّندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية من واجبه أن يقتطع من جرايات المتقاعدين 4 % و يجب أن يحوّلها إلى الصّندوق الوطني للتأمين على المرض و نظرا لعجز صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية يتأخّر أحيانا في تحويل هذه المساهمات.

ما يعني أنّ نقص السيولة الموجودة في الصّندوق الوطني للتأمين على المرض ناتجة عن أسباب خارجة عن نطاقة و يتحمّل مسؤوليتها الصندوقان الآخران و خاصة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذّي ان قام مثلا بتحويل المساهمات التي في خزينه للكنام فبعد نصف شهر تقريبا لن يتمكّن من خلاص الجرايات و هذا الوضع وفق تأكيد المستشار في الحيطة الاجتماعية، غير عادي لانّ هذه الجرايات تمسّ ما لا يقل عن 900 ألف منتفع مع عائلاتهم يصبح عدد الافراد تقريبا في حدود 2 مليون و نصف او 3 مليون.

هذا و ذكّر السماوي أنّ ديون الصيادلة اليوم بلغ تقريبا 200 مليون دينار، أي أنّه إذا ما قامت الـ cnss خلال هذا الشّهر مثلا بتسديد هذه الدّيون لصالح الـ cnam حتى يقوم بدوره بتسديد دوين الصيادلة فإنّ هذا المبلغ هو تقريبا نصف جرايات شهر واحد أي أنّه مع نهاية شهر جانفي صندوق الضمان الاجتماعي مطالب بتوفير 400 مليون دينار لتسديد الجرايات.

الاصلاح يجب ان يكون متكاملا…

و اعتبر بدر السماوي أنّ اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي يجب ان تكون متكاملة و يجب أن لا يتمّ اصلاح نظام على حساب آخر، ما يستوجب ان تكون الحلول التي دعا لها رئيس الجمهورية يوم امس بنظرة شاملة و برؤية جديدة، و لا تتضمن حلولا ترقيعية كتلك التي تمّ اعتمادها و التي اثبتت الممارسة و الوضع الحالي في صندوق التأمين على المرض أنّها عقّدت المشكل و لم تساهم في حلّها.

و نبّه المتحدّث في ختام حديثه إلى انّ الخطر حاليا يتمثّل في إمكانية ان تشمل الازمة التي يعاني منها الصيادلة مقدّمي خدمات أخرى مثل المصحات أو الأطباء أو المعالجين بالعلاج الطّبيعي أو أصحاب مراكز تصفية الدّم أو بيع النظّارت، و تأخر صرف مستحقات هؤلاء من قبل الكنام قد يضرّ بما يعادل الـ 7 ملايين و نصف شخص منتفع أو منخرط في الصندوق، مشيرا إلى أنّ أكثر منظومة متضرّرة حاليا هي منظومة طبيب العائلة التي تمثل العائلات التي ليس لها امكانية اختيار منظومة استرجاع المصاريف و لا ترغب أيضا في المنظومة العمومية.

