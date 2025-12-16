Français
المخرج التونسي حميدة بن عمار في ذمّة اللّه

توفّي يوم أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025 المخرج التونسي الكبير حميدة بن عمار عن سن تناهز 84 سنة، بعد مسيرة إبداعية ثرية تركت بصمة بارزة في السينما الوثائقية التونسية.

و نعت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، المخرج الراحل الذي يعد من أبرز رواد الفيلم الوثائقي في تونس، مؤكدة أن الساحة الثقافية فقدت أحد أعلامها الذين أسهموا في توثيق الذاكرة الوطنية بالصورة والرؤية الفنية العميقة.

وُلد حميدة بن عمار سنة 1941 بمعتمدية أكودة من ولاية سوسة، كرس جل أعماله للسينما الوثائقية، حيث أتقن هذا اللون الفني وتميز بنظرة إنسانية وجمالية جعلته من أكثر المخرجين انشغالا بالتحولات التاريخية والحضارية للمجتمع التونسي.

و قد مكنته هذه الرؤية من بناء عالم سينمائي متفرد، يجمع بين الدقة التوثيقية و البعد الفني.

