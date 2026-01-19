Français
أخر الأخبار

المخطط الجهوي للتنمية 2026-2030: دفعة جديدة لمشاريع الطرقات بسليانة

يشمل المخطط الجهوي للتنمية 2026-2030  تهذيب وإنجاز عدد من الطرقات المحلية والجهوية بمعتمديات في ولاية سليانة، مما سيساهم في فك عزلة عدد من المناطق وجلب الاستثمار.

وبيّن المدير الجهوي للتجهيز مهدي العوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ملف تقييم العروض المتعلق بتهذيب الطريق الجهوية رقم 77 جاهز وتمت إحالته إلى المصالح المعنية للطلب العمومي وستنطلق وزارة التجهيز والإسكان إثر الموافقة على طلب العروض على إمضاء الصفقة، لافتا إلى أن الأشغال ستنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأضاف أن ملف طلب العروض المتعلق بمشروع تهذيب الطريق الجهوية 85 الرابطة بين الروحية (سليانة) وتالة (القصرين) جاهز وسيتم الإعلان عنه قريبا، وأنّ الدراسات المتعلقة بتهذيب الطريق المحلية 661 الرابطة بين مدينة الروحية في اتجاه عمادة الجميلات على طول 25 كم جاهزة، كما أنّ ملف طلب عروض الطريق الجهوية رقم 29 على طول 20 كم الرابطة بين مدينة بوعرادة في اتجاه برج بوخريص وهنشير الرومان جاهز.

كما ذكر بالمناسبة أنّ مشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 171 الرابطة بين معتمدية برقو في اتجاه ولاية سوسة بطول 17 كم هي حاليا في مرحلة ملف طلب العروض.

ومن بين الطرقات المبرمجة، تهذيب الطريق الجهوية رقم 174 على طول 40 كم الرابطة بين مدينتي قعفور وبرقو والطريق المحلية 660 الرابطة بين مدينة سليانة ومعتمدية بورويس بطول 25 كم.

المصدر : وات

تعليقات

