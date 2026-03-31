المدرب حسان القابسي يغادر الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة

أنهى الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة العلاقة التعاقدية مع المدرب حسان القابسي بالتراضي حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء الاسعد النفاتي الناطق الرسمي للفريق.

و أشار نفس المصدر الى ان المدير الفني عبد المجيد الجميعي سيشرف على الفريق في المشوار المتبقي من الموسم الحالي رفقة بقية اعضاء الاطار الفني العامل مع القابسي.

يذكر أنّ ملعب منزل بورقيبة يحتل بعد مرور 20 جولة المركز الاخير للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 14 نقطة.

