المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس

يواجه غدًا فريق الأولمبي الباجي لحساب الجولة الثانية من مرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مستقبل قابس، في لقاء يسعى خلاله الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعهم في جدول الترتيب.

وسيستعيد الأولمبي الباجي خدمات المهاجم بهاء الدين الشارني بعد استيفائه عقوبة الإنذارات، ما من شأنه أن يدعم الخط الهجومي للفريق ويمنح الإطار الفني خيارات إضافية.

في المقابل، ستشهد التشكيلة غياب اللاعب بشير الحسني بسبب حصوله على ثلاث إنذارات، كان آخرها خلال المباراة السابقة أمام اتحاد بنقردان،

ومن جهة أخرى، أكّد مسؤول بالهيئة التسييرية للأولمبي الباجي أن المدرب التونسي واللاعب السابق للفريق نبيل الكوكي تكفّل بمصاريف تنقل الفريق إلى ولاية قابس، في لمسة وفاء تعبّر عن العلاقة المتينة التي ما تزال تجمعه بناديه السابق.

