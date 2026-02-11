Français
Anglais
العربية
تونس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس تستضيف Job Fair 2026، لقاءات ثنائية وورشات لتأهيل الطلبة لسوق الشغل [فيديو]

نظّمت المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، تحت إشراف جامعة صفاقس، يوم 11 فيفري 2026، تظاهرة Job Fair 2026، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والعارضين من المحيط الاقتصادي، بهدف مدّ جسور التواصل بين الطلبة وسوق الشغل، وتقديم فرص تشغيل وتربصات لفائدتهم.

وتضمّن البرنامج يومًا علميًا بعنوان “L’entreprise en mutation : regards d’experts”، أشرف على تأثيثه عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم التطرّق إلى التحولات التي تشهدها المؤسسات في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المطروحة وآفاق التأقلم معها.

وفي جانب موجه مباشرة للطلبة، تم تنظيم لقاءات ثنائية جمعتهم بممثلي المؤسسات المشاركة، مكّنتهم من التعرف على فرص العمل والتربصات المتاحة، إلى جانب تقديم سيرهم الذاتية والتحاور مباشرة مع أصحاب القرار داخل الشركات، بما يعزز حظوظ إدماجهم المهني.

كما شهدت التظاهرة تنظيم ورشات تطبيقية هدفت إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالات أساسية على غرار التواصل الفعّال، القيادة، والتسويق، وذلك في إطار دعم جاهزيتهم للاندماج في الحياة المهنية وتمكينهم من أدوات النجاح في بيئة عمل متغيّرة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المدرسة العليا للتجارة بصفاقس الرامية إلى تأهيل الطلبة لسوق الشغل وفتح آفاق إيجابية أمامهم للاندماج في الوسط الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أكد مدير المدرسة أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس متانة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والعالم الاقتصادي، مشددًا على أهمية مثل هذه اللقاءات في تقريب المسافات بين الطلبة والمؤسسات، ودعم فرص تشغيل الكفاءات الشابة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

379
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
349
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
330
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
323
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
316
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
309
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
306
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
284
الأخبار

جريمة مروعة في المنستير: مقتل تلميذ طعناً داخل معهد بورقيبة والاحتفاظ بطفلين
284
الأخبار

كأس ديفيس : فوضى وتوترات حادة خلال مباراة المغرب و كولومبيا في الدار البيضاء

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى