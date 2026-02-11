المدرسة العليا للتجارة بصفاقس تستضيف Job Fair 2026، لقاءات ثنائية وورشات لتأهيل الطلبة لسوق الشغل [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّمت المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، تحت إشراف جامعة صفاقس، يوم 11 فيفري 2026، تظاهرة Job Fair 2026، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والعارضين من المحيط الاقتصادي، بهدف مدّ جسور التواصل بين الطلبة وسوق الشغل، وتقديم فرص تشغيل وتربصات لفائدتهم.

وتضمّن البرنامج يومًا علميًا بعنوان “L’entreprise en mutation : regards d’experts”، أشرف على تأثيثه عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم التطرّق إلى التحولات التي تشهدها المؤسسات في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المطروحة وآفاق التأقلم معها.

وفي جانب موجه مباشرة للطلبة، تم تنظيم لقاءات ثنائية جمعتهم بممثلي المؤسسات المشاركة، مكّنتهم من التعرف على فرص العمل والتربصات المتاحة، إلى جانب تقديم سيرهم الذاتية والتحاور مباشرة مع أصحاب القرار داخل الشركات، بما يعزز حظوظ إدماجهم المهني.

كما شهدت التظاهرة تنظيم ورشات تطبيقية هدفت إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالات أساسية على غرار التواصل الفعّال، القيادة، والتسويق، وذلك في إطار دعم جاهزيتهم للاندماج في الحياة المهنية وتمكينهم من أدوات النجاح في بيئة عمل متغيّرة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المدرسة العليا للتجارة بصفاقس الرامية إلى تأهيل الطلبة لسوق الشغل وفتح آفاق إيجابية أمامهم للاندماج في الوسط الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أكد مدير المدرسة أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس متانة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والعالم الاقتصادي، مشددًا على أهمية مثل هذه اللقاءات في تقريب المسافات بين الطلبة والمؤسسات، ودعم فرص تشغيل الكفاءات الشابة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



