المدعي العام الأمريكي : مادورو و زوجته سيحاكمان في المحاكم الأمريكية

صرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس سيحالان قريبا إلى المحكمة الأمريكية بموجب التهم الموجهة إليهما.

و جاء في بيانها المنشور على حسابها في الشبكة الاجتماعية إكس اليوم السبت : “لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك”.

و أضافت : “وجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات و التآمر لاستيراد الكوكايين و حيازة الرشاشات و الأجهزة التدميرية و التآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة”.

و تابعت : “سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية و في المحاكم الأمريكية”.

كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و القوات العسكرية الأمريكية “على العملية البارعة و الناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين المزعومين بالمخدرات”.

و أعلن ترامب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله إلى خارج البلاد ، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة نفذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا.

