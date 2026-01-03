المدعي العام الأمريكي : مادورو و زوجته سيحاكمان في المحاكم الأمريكية

صرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس سيحالان قريبا إلى المحكمة الأمريكية بموجب التهم الموجهة إليهما.
و جاء في بيانها المنشور على حسابها في الشبكة الاجتماعية إكس اليوم السبت : “لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك”.
و أضافت : “وجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات و التآمر لاستيراد الكوكايين و حيازة الرشاشات و الأجهزة التدميرية و التآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة”.
و تابعت : “سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية و في المحاكم الأمريكية”.
كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و القوات العسكرية الأمريكية “على العملية البارعة و الناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين المزعومين بالمخدرات”.
و أعلن ترامب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله إلى خارج البلاد ، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة نفذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا.
