المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشارك في ندوة رفيعة المستوى في الجزائر

أعلنت مصالح الوزير الأول للجمهورية الجزائرية أن الوزير الأول سيفي غريب، أشرف اليوم الخميس 05 فيفري 2026 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، على افتتاح ندوة رفيعة المستوى بعنوان” شمال أفريقيا: ربط القارات وخلق الفرص”.

وجرت الندوة بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، السيد جهاد ازور، و وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيكيتو فراتين، وعدد من ضيوف الجزائر، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، ومحافظ بنك الجزائر السيد معتصم بوضياف.

