Français
Anglais
العربية
الأخبار

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشارك في ندوة رفيعة المستوى في الجزائر

أعلنت مصالح الوزير الأول للجمهورية الجزائرية أن الوزير الأول سيفي غريب، أشرف اليوم الخميس 05 فيفري 2026 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، على افتتاح ندوة رفيعة المستوى بعنوان” شمال أفريقيا: ربط القارات وخلق الفرص”.

وجرت الندوة بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، السيد جهاد ازور، و وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، السيد جيلبرتو بيكيتو فراتين، وعدد من ضيوف الجزائر، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، ومحافظ بنك الجزائر السيد معتصم بوضياف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

429
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

354
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
315
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
304
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
273
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
270
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
266
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
256
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
253
أخر الأخبار

تونس – تقلب أسعار الفضة يلقي بظلاله على الصناعات التقليدية
253
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى