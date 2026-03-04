المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة : تراجع عدد حرائق الغابات مقارنة بسنة 2025 [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أشرف والي باجة أحمد بن خراط على فعاليات الاحتفال الجهوي الذي انتظم هذه السنة تحت شعار “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”، وذلك بحضور عدد من الإطارات الجهوية وأعوان وإطارات الحماية المدنية.

وتضمّن برنامج الاحتفال تنظيم جملة من الأنشطة التحسيسية والعروض الميدانية، حيث تم تقديم عرض مفصّل حول نشاط الحماية المدنية بمختلف اختصاصاتها، إلى جانب استعراض أبرز التدخلات المسجّلة خلال السنة المنقضية، فضلاً عن عرض التجهيزات والآليات الجديدة والمعدات الموضوعة على ذمة الأعوان لدعم الجاهزية وتحسين سرعة ونجاعة التدخل.

كما تم بالمناسبة تنفيذ عملية بيضاء تمثلت في محاكاة ميدانية لاختبار مدى جاهزية الأعوان وحرفيتهم وسرعة تدخلهم في مجال النجدة والإسعاف، بما يعكس مستوى التنسيق بين مختلف الفرق المتدخلة وحرص المصالح الجهوية للحماية المدنية على تطوير قدراتها العملياتية.

من جهته، أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة، العميد كمال المليتي، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أن مصالح الحماية المدنية سجّلت تراجعًا في عدد الحرائق خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى مارس 2026 مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس نجاعة حملات التوعية والإجراءات الوقائية.

