المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في زيارة إلى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس لمتابعة سير العمل

أدى المدير العام لـ الديوان الوطني للحماية المدنية، عشية اليوم الجمعة 13 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على جاهزية الوحدات.

و شملت الزيارة تفقد مختلف مرافق وفضاءات الوحدة، حيث اطّلع المدير العام على ظروف العمل داخل الإدارة ومدى جاهزية وسائل التدخل والتجهيزات المتوفرة لمجابهة مختلف الحوادث والطوارئ.

كما انتظمت بالمناسبة عملية بيضاء تطبيقية بفضاء الأخطار التكنولوجية، بهدف اختبار مدى استعداد الأعوان وكفاءة خطط التدخل في التعامل مع الحوادث المرتبطة بالمخاطر الصناعية والتكنولوجية، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية والرفع من نسق التنسيق بين مختلف المتدخلين.

