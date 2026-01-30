Français
اقتصاد وأعمال

المديونية التونسية : «فيتش» تؤكد التصنيف B- و تخرج البلاد من منطقة عدم اليقين

المديونية التونسية : «فيتش» تؤكد التصنيف B- و تخرج البلاد من منطقة عدم اليقين

أكدت وكالة «فيتش رايتينغس» تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد «RR4»، معلنة في الوقت نفسه رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO).

و يُعدّ هذا القرار محطة مهمة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي.

و أوضحت «فيتش» أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية، التي نُشرت في سبتمبر 2025.

و تُدرج هذه المعايير، للمرة الأولى، افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، بما يتيح تقديرًا أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حال تعثر السداد.

و على صعيد الحوكمة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تُسجّل تونس درجة ملاءمة ESG (RS) عند مستوى «5» لعدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها الاستقرار السياسي و الحقوق و سيادة القانون و جودة المؤسسات و الإطار التنظيمي، إلى جانب التحكم في الفساد.

و أشارت الوكالة إلى أن هذه الدرجة تعكس الوزن الكبير الذي تمنحه لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذجها الخاص للتصنيف السيادي.

و من خلال تثبيت تصنيف «B-» مع رفع تونس من قائمة الدول تحت المراقبة، ترسل «فيتش» إشارة إلى استقرار إطار التصنيف، رغم أن التحديات الهيكلية المرتبطة بالحوكمة والمؤسسات ما تزال تُثقل تقييم المخاطر السيادية للبلاد.

