Français
Anglais
العربية
الأخبار

المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 3000 تبليغا حول مشاكل الحق في المياه

المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 3000 تبليغا حول مشاكل الحق في المياه

تلقى المرصد التونسي للمياه (مجتمع مدني) 3064 بلاغا من المواطنين بخصوص مشاكل الحق في المياه سنة 2025.

و شكلت اضطرابات التزويد و الانقطاعات الحيز الأكبر من التبليغات حيث تم تسجيل 2666 بلاغا ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي التشكيات.

و اعتبر المرصد، في تقريره السنوي المتعلق بانتهاكات الحق في المياه، أن هذه الأرقام تعكس استمرار الأزمة المائية وتعمقها في مختلف ولايات الجمهورية، مبينا أن الاعتماد المستمر على نظام “توزيع الحصص” لم يؤد إلى النتائج المرجوة في ظل غياب آلية تقييم واضحة وشفافة لمدى نجاعة هذا النظام ومدى تأثيره الفعلي على استدامة الموارد أو تلبية الحاجيلات الدنيا للمواطنين.

و بخصوص سلامة الشبكة الوطنية سجل المرصد 185 بلاغا عن تسربات للمياه ، ودعا في هذا الخصوص إلى التدخل العاجل لصيانة القنوات المهترئة والحد من الضياع الكبير للمياه.

أما فيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية فقد سجل المرصد 170 تحركا احتجاجيا، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا مباشرا على تزايد الاحتقان الاجتماعي نتيجة عدم استقرار التزود بالماء، بالاضافة الى تسجيل 43 تبليغا متعلقا بجودة المياه ما يطرح تحديات صحية إضافية في بعض المناطق، وفق التقرير.

و على مستوى الخارطة الجغرافية للعطش فقد تصدرت ولاية قفصة خارطة العطش بـ763 بلاغ تلتها ولاية صفاقس (230) ثم بن عروس (219) ومدنين (211).

و اعتبر المرصد أن تركز البلاغات في هذه الأقطاب الكبرى للعطش في تونس، يؤكد أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بعوامل مناخية، بل بضعف في إدارة الموارد و توزيعها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

405
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

399
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]
380
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
299
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
297
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
285
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
274
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
262
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي
257
الأخبار

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين
256
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى