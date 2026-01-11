المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 3000 تبليغا حول مشاكل الحق في المياه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلقى المرصد التونسي للمياه (مجتمع مدني) 3064 بلاغا من المواطنين بخصوص مشاكل الحق في المياه سنة 2025.

و شكلت اضطرابات التزويد و الانقطاعات الحيز الأكبر من التبليغات حيث تم تسجيل 2666 بلاغا ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي التشكيات.

و اعتبر المرصد، في تقريره السنوي المتعلق بانتهاكات الحق في المياه، أن هذه الأرقام تعكس استمرار الأزمة المائية وتعمقها في مختلف ولايات الجمهورية، مبينا أن الاعتماد المستمر على نظام “توزيع الحصص” لم يؤد إلى النتائج المرجوة في ظل غياب آلية تقييم واضحة وشفافة لمدى نجاعة هذا النظام ومدى تأثيره الفعلي على استدامة الموارد أو تلبية الحاجيلات الدنيا للمواطنين.

و بخصوص سلامة الشبكة الوطنية سجل المرصد 185 بلاغا عن تسربات للمياه ، ودعا في هذا الخصوص إلى التدخل العاجل لصيانة القنوات المهترئة والحد من الضياع الكبير للمياه.

أما فيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية فقد سجل المرصد 170 تحركا احتجاجيا، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا مباشرا على تزايد الاحتقان الاجتماعي نتيجة عدم استقرار التزود بالماء، بالاضافة الى تسجيل 43 تبليغا متعلقا بجودة المياه ما يطرح تحديات صحية إضافية في بعض المناطق، وفق التقرير.

و على مستوى الخارطة الجغرافية للعطش فقد تصدرت ولاية قفصة خارطة العطش بـ763 بلاغ تلتها ولاية صفاقس (230) ثم بن عروس (219) ومدنين (211).

و اعتبر المرصد أن تركز البلاغات في هذه الأقطاب الكبرى للعطش في تونس، يؤكد أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بعوامل مناخية، بل بضعف في إدارة الموارد و توزيعها.

