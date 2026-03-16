المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الحذر في ظلّ الأمطار الغزيرة و الثلوج

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقّل، خصوصًا بمناطق نزول الأمطار الغزيرة و الثلوج، وذلك في ظلّ التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

و ذكر المرصد في بلاغ له، الاثنين، أنّه من المتوقع نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية بالشمال والوسط وقرب السواحل.

و أوصى مستعملي الطريق بالتأكّد من أنّ ماسحات الزجاج تعمل بكفاءة وأنّ جميع الأضواء واضحة، والتخفيف من السرعة لأن الأمطار الغزيرة والثلوج تقلل من ثبات السيارة على الطريق، إضافة إلى مضاعفة مسافة الأمان بحيث لا تقل عن 3 ثوانٍ بين السيارتين.

و دعا المرصد إلى تجنّب المناطق المنخفضة وعدم المغامرة بعبورها، موضّحا أنّ الأمطار “الغزيرة جدّا”، تكون سببا في ارتفاع خطر تجمع المياه بسرعة، وتجنّب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي.

و أوصى عند انعدام الرؤية، إذا أصبح المطر أو البرد كثيرا بالبحث عن مكان آمن للتوقف (بعيداً عن مجرى السيل) وتشغيل الأضواء الرباعية والانتباه لهبات الرياح (قد تصل إلى 60 كلم/ س) وإمساك المقود بقوة بكلتا اليدين، خاصة عند عبور الجسور أو المناطق المفتوحة، تأجيل المواعيد غير الضرورية، خاصة في أقصى الشمال، إضافة إلى عدم المجازفة بشق الودية اذا كان منسوب المياه مرتفعا.

