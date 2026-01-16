المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الحذر توقيا من التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق بأخذ الحيطة من التقلبّات التي من المتوقّع أن يشهدها الوضع الجوّي، مساء اليوم الجمعة، بنزول أمطار رعديّة خاصّة بكلّ تونس الكبرى و أقصى الشمال الغربي و زغوان و باجة و شمال ولاية سليانة.

و دعا المرصد في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، إلى الالتزام بقواعد المرور والتركيز أثناء القيادة وترك مسافة أمان وعدم المجاوزة الممنوعة، إضافة إلى استخدام حزام الأمان و الإضاءة الكافية عند القيادة و تجنب السرعة الزائدة.

و كان المعهد الوطني للرصد الجوّي، قد توقّع أن يكون الوضع الجوّي اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال و محليا بالوسط و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بعد الظهر، بمناطق أقصى الشمال الغربي و بولايات تونس الكبرى و زغوان و باجة و شمال ولاية سليانة.

كما توقّعت مصالح الرصد الجوّي أن تتراوح أعلى الكميّات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة، تتجاوز مؤقتا 70 كلم في الساعة، في شكل هبّات أثناء ظهور السحب الرعدية.

