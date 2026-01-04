المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تقلبات جوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الأحد، مستعملي الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة واحترام قوانين الطرقات والسير واحترام مبادئ السّلامة المروريّة تحسبا لأي تقلبات جوية.

و حث المرصد، في بلاغ أصدره بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية، سائقي السيارات على تحضير السيارة بشكل جيد من خلال التأكد من ضغط الهواء في الإطارات والتأكد من سلامة الإطار الاحتياطي وفحص مستوى السوائل بالسيارة والتحقق من عمل كافة الأضواء بالإضافة إلى التأكد من شحن البطارية بالنسبة للسيارات الكهربائية.

كما دعا المرصد إلى الالتزام بقواعد الجولان واتباع الإشارات المرورية، مذكرا بضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران بالنسبة للمقاعد الأمامية والخلفية.

و أوصى بالمحافظة على مسافة الأمان الكافية وفقا لحالة الطريق والعوامل المناخية ، داعيا إلى ضرورة أخذ قسط من الراحة أثناء السياقة لتجنب التعب والإرهاق.

و ذكر المرصد أنه من المتوقع أن تشهد العديد من الطرقات كثافة في الجولان خلال هذا الأسبوع بداية من مساء يومي السبت والأحد 3 و4 جانفي 2026.

