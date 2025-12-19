المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الجمعة، بلاغا بمناسبة انطلاق عطلة الثلاثي الأول للسنة الدراسية الحالية، دعا فيه مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأضاف المرصد أن مختلف الطرقات الوطنية والجهوية ستشهد كثافة ملحوظة في حركة المرور، خاصة في المناطق السياحية والجهات الداخلية، ابتداء من مساء يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 إلى غاية مساء الأحد 4 جانفي 2026.

وأوصى بتجنب السياقة في الظروف المناخية السيئة مثل الأمطار الغزيرة أو الضباب الكثيف وإلى الفحص الفني للعربة والتأكد من سلامة العربة قبل التنقل، وخاصة الإطارات والفرامل والإنارة.

كما دعا إلى استخدام حزام الأمان ووجوب ارتدائه من قبل جميع الركاب داخل العربة بشكل صحيح وإلى التركيز وعدم التشتت والامتناع التام عن استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة لتقليل مخاطر الحوادث.

وحث على الالتزام بقواعد الجولان بالحرص على اتباع إشارات المرور والتقيد بالسرعات المحددة وبتجنب التوقف الفجئي أو الاستخدام المفرط للفرامل مع ترك مسافة أمان كافية، إضافة إلى عدم المجازفة بالقيام بالمجاوزة الممنوعة والخطرة وعدم تحميل أمتعة أو أشياء تحجب الرؤية عن السائق مع ضرورة أخذ القسط الكافي من النوم قبل السياقة لمسافات طويلة لتفادي الارهاق أثناء السياقة.

