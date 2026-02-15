المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، في بلاغ أصدره اليوم الأحد 15 فيفري 2026، مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، على خلفية تقلبات جوية هامة تشمل رياحاً قوية إلى قوية جدا قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/س في شكل هبات، خاصة بأقصى الشمال والمرتفعات، مع إمكانية إثارة الرمال والأتربة بالجنوب مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

كما أشار البلاغ إلى توقع نزول أمطار رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاطر الانزلاق وفقدان السيطرة على المركبات.

و في هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة التخفيض من السرعة بشكل ملحوظ لتسهيل التحكم في السيارة وتفادي انحرافها بفعل قوة الرياح، مع مسك المقود بكلتا اليدين بإحكام خاصة أثناء الهبات القوية. كما دعا إلى توخي الحذر عند المجاوزة، لا سيما عند تجاوز الشاحنات الثقيلة والحافلات بسبب تأثير التيارات الهوائية.

و أكد على أهمية غلق النوافذ لتجنب دخول الأتربة، وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار أو الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط. كما نبه مستعملي الطريق في الجنوب إلى خطورة انخفاض الرؤية نتيجة الرمال المثارة.

و بخصوص الأمطار و البرد، ذكّر المرصد بإجبارية ارتداء حزام الأمان، وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، مع تشغيل الأضواء حتى في النهار لكافة العربات بما في ذلك الدراجات النارية لتحسين الرؤية.

و دعا كذلك إلى مضاعفة مسافة الأمان، وتجنب الفرملة المفاجئة، واستعمال الغيارات العكسية لتخفيف السرعة تدريجيا، مع تجنب شق الأودية أو عبور المناطق المنخفضة التي قد تشهد ارتفاعاً سريعاً في منسوب المياه، إضافة إلى الحذر من برك المياه التي قد تخفي حُفرا.

كما أوصى، في حال انعدام الرؤية بسبب كثافة الأمطار أو تساقط البرد، بالبحث عن مكان آمن للتوقف إلى حين تحسن الظروف الجوية.

و ختم البلاغ بدعوة المواطنين إلى الاتصال بالأرقام التالية عند التعرض لأي خطر: 193 للحرس الوطني، 197 لشرطة النجدة، و198 للحماية المدنية.

