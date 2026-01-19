المرصد الوطني للفلاحة: الأمطار ساهمت في إنعاش السدود والموارد المائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الاثنين، بأن كميات الأمطار المسجّلة منذ يوم السبت الماضي، والتي شملت عدداً من الجهات، ساهمت في إنعاش السدود والموارد المائية.

ولم يقدّم المرصد معطيات إضافية لا بخصوص حجم الواردات المائية المسجّلة ولا بشأن نسب امتلاء السدود.

كما كشف المرصد عن قائمة المناطق الأكثر تهاطلاً للأمطار خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل كمية بلغت 80 مليمتراً بقرمبالية خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، الموافق لـ19 جانفي 2026.

