المركّب الفلاحي بالشعّال يتسلم 88 جرار فلاحي في إطار التعاون التونسي-الإيطالي

تسلم المركب الفلاحي الشعال بولاية صفاقس امس الثلاثاء دفعة من الجرارات والالات الفلاحية الممولة في إطار مشروع التعاون الإيطالي-التونسي لفائدة ديوان الأراضي الدولية.

وتهدف هذه المعدات الفلاحية إلى تحديث وسائل الإنتاج وتحسين ظروف العمل والرفع من الإنتاجية. علما ان الكلفة الجملية لهذا المشروع قد بلغت حوالي 6,5 ملايين يورو، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.

وأكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بالمناسبة، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار بروتوكول الاتفاق الممضى بروما بتاريخ 15 سبتمبر 2008، ويهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية وتعزيز الميكنة الفلاحية ومرافقة الانتقال نحو ممارسات فلاحية أكثر حداثة ونجاعة وقدرة على الصمود.

وأبرز أنّ إدماج التقنيات الحديثة من شأنه الإسهام في تحسين التصرف في الموارد المائية والتربة والمدخلات الفلاحية، إلى جانب دعم تنافسية زيت الزيتون.

وأضاف الوزير أنّ هذا المشروع لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يكتسي كذلك بعدًا بيئيًا هامًا، من خلال تعزيز دور شجرة الزيتون كحاجز طبيعي ضد التصحر والمساهمة في المحافظة على التوازن البيئي، في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة، وفق البلاغ.

وقد ادى وزير الفلاحة مرفوقًا بسفير ايطاليا بتونس، الساندرو بروناس، وبحضور والي صفاقس والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة والمكلف بتسيير ديوان الأراضي الدولية وثلة من من الاطارات المركزية والجهوية ، زيارة ميدانية إلى المركّب الفلاحي بالشعّال ، مثّلت مناسبة للاطلاع عن كثب على واقع إنتاج زيت الزيتون وآفاق تطويره، وللاحتفال بمشروع يندرج ضمن برنامج دعم ميزان المدفوعات التونسي-الإيطالي.

واكد بن الشيخ أنّ هذا التعاون النموذجي يعكس عمق العلاقات التي تجمع تونس وإيطاليا، ويتنزل في إطار التزام الدولة بدعم تطوير القطاع الفلاحي وتثمين زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه في الأسواق الدولية.

وتضمّنت الزيارة، التي تندرج في اطار تعزيز علاقات التعاون التونسي-الإيطالي ودعم القطاع الفلاحي، تنظيم حصّة تذوّق لزيت الزيتون البكر الممتاز الذي ينتجه المركّب الفلاحي بالشعّال، قبل أن يتوجّه الوفد إلى معصرة المركّب، حيث تابع مختلف مراحل استخراج زيت الزيتون، من استقبال الصابة إلى عمليات العصر والتخزين، مع التأكيد على احترام المعايير الفنية والصحية المعتمدة لضمان منتوج ذي جودة عالية.

