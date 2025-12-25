Français
الأخبار

المزّونة: وحدة إنعاش طبي متنقّل تدخل حيّز الخدمة

تمّ يوم الثّلاثاء 23 ديسمبر 2025، تشغيل وحدة الإنعاش الطّبي المتنقّل بمدينة المزّونة من ولاية سيدي بوزيد، وهي مجهّزة بسيارة إسعاف من صنف “أ” وطاقم صحي مختص.

وأفادت وزارة الصّحة، في بلاغ لها، بأنّ الوحدة ستؤمّن التّدخل السّريع في الحالات الاستعجالية ونقل المرضى بصفة آمنة، بما يساهم في تعجيل التدخّل وتقريب خدمات الإنعاش من المواطنين.

وأضافت أن هذا الإنجاز يندرج ضمن دعم منظومة الطب الاستعجالي وتحسين الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.

تعليقات

