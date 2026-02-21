المسابقات الإفريقية : استعمال تقنية الفيديو المساعد “فار” ابتداء من الدور ربع النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بأن تقنية حكم الفيديو المساعد للتحكيم (فار), سيتم استعمالها انطلاقا من الدور ربع النهائي و إلى غاية الدور النهائي لمنافستي رابطة الأبطال و كأس الكاف.

و على صعيد آخر ، تلقّت الأندية المتأهّلة للدور ربع النهائي طلبا من الهيئة الكروية الإفريقية يتعلق بتحديد الملاعب التي تستجيب لشروط الكاف و المعايير الميدانية الجيدة لاحتضان مباريات المنافستين اعتبارا من الدور ربع النهائي.

يذكر أنّ الترجي الرياضي سيلاقي الأهلي المصري في ربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا حيث تدور مباراة الذهاب في تونس و الاياب بالقاهرة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



