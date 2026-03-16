المساواة في الأجور قد تضيف 12 ألف مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي

أكدت تقارير ومناقشات دولية أن تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية هائلة على مستوى العالم، إذ قد يضيف ما يقارب 12 ألف مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وجاء هذا الطرح خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تُعقد سنوياً في نيويورك، حيث يجتمع آلاف الدبلوماسيين وصنّاع القرار والنشطاء لمراجعة أوضاع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين حول العالم.

وتنعقد الدورة السبعون من هذه اللجنة في أجواء توصف بالحساسة، وسط نقاشات متزايدة حول مستقبل الحقوق المكتسبة للنساء والتحديات التي تواجه تعزيز المساواة.

وخلال مؤتمر صحفي، شددت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن حقوق النساء تمثل مؤشراً أساسياً على قوة المجتمعات وحريتها ومستوى تطورها الاقتصادي.

