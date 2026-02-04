Français
الأخبار

المسبح البلدي بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير يفتح أبوابه من جديد

المسبح البلدي بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير يفتح أبوابه من جديد

فتح المسبح البلدي بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير أبوابه من جديد يوم الاثنين 02 فيفري 2026 ليستأنف بذلك نشاطه و يستقبل روّاده من الأطفال والشباب والرياضيين وذلك بعد انتهاء أشغال إعادة تهيئتة التي انطلقت بتاريخ 28 جويلية 2025 باعتمادات جملية بلغت حوالي 512.301 دينار و ذلك تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الزيارة الميدانية التي أداها وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي إلى المركب الرياضي خلال شهر أكتوبر 2025 بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في اطار الحرص على دعم البنية التحتية الرياضية بالجهة و تطويرها وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في افضل الظروف.

و قد تولى والي الجهة السيد عيسى موسى لدى اشرافه على إعادة افتتاح هذه المنشأة الرياضية، بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد محمد الهادي السقا وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، الاطلاع على مختلف مكونات هذا المشروع التي شملت أشغاله :

إعادة تهيئة حجرات الملابس والأدواش

تهيئة المركبات الصحية

هذا و تولّت وزارة الشباب والرياضة رصد 500 ألف دينار لاستكمل إعادة تهيئة سقف المسبح التي من المنتظر ان تنطلق خلال سنة 2026.

و بذلك سيمكّن إعادة فتح هذه المنشأة الرياضية الرائدة التي لم تشهد أي تدخل للصيانة اوالتهيئة منذ سنة 1984، منخرطي نادي السباحة بالمنستير الذي يؤم عناصر المنتخب الوطني والمحضنة الأولى لخيرة ابطال تونس في السباحة من استئناف التمارين والمسابقات، إضافة إلى تمكين أطفال وشباب الجهة من فضاء رياضي ملائم لممارسة نشاط السباحة، بما يساهم في مزيد الإحاطة بهم وتأطيرهم وتطوير مهاراتهم.

