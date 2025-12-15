Français
المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد

سجّل المستشفى الجهوي بالكاف، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، إنجازًا طبيًا لافتًا بعد نجاحه في إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية (FAV) لفائدة مرضى القصور الكلوي الخاضعين لتصفية الدم، من بين 20 مريضًا خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة.

ويأتي هذا النجاح في إطار دعم قدرات المستشفى على مستوى الموارد البشرية والبنية التحتية، حيث تم تعزيز الطاقم الطبي، وتجهيز قاعة العمليات المركزية بالمعدات الضرورية بدعم من وزارة الصحة، إلى جانب تفعيل منظومة الرقمنة، بما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية.

وقد أُنجزت هذه العمليات في إطار شراكة بين المستشفى وكل من جمعية «أنقذ حياة» والجمعية التونسية لمرضى القصور الكلوي، وبمشاركة فريق طبي مختص أشرف عليه ثلة من الكفاءات الوطنية، من بينهم:

  • الأستاذ أمين جمّل، أستاذ جراحة القلب والشرايين

  • الأستاذة مروى عيداني، رئيسة قسم الجراحة العامة

  • الأستاذة سلمى الجزيري، رئيسة قسم التخدير والإنعاش

  • الدكتور محمد الشرميطي، رئيس قسم تصفية الدم

إضافة إلى الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى، الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم الطبي المكثف.

ويعكس هذا الإنجاز، بحسب القائمين عليه، أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الصحية العمومية والمجتمع المدني، ودوره في تحسين النفاذ إلى العلاج المتخصص وتعزيز الخدمات الصحية بالجهات.

