المستشفى المحلي بسبيطلة: قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم 28 مارس 2026

تنظم الجمعية التونسية لمكافحة السرطان، قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم السبت 28 مارس الجاري بالمستشفى المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين

ويأتي تنظيم هذه القافلة في اطار تقريب خدمات الرعاية الصحية من جميع الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية بمختلف مناطق الجمهورية

ويتضمن البرنامج عيادات طبية مجانية في مختلف الاختصاصات إضافة إلى فحوصات دقيقة على غرار التصوير بالصدى للثدي ورفع عينة من عنق الرحم والتحليل المجهري للعينات وفحص صحة الفم مع التسليم الفوري لنتائج العينات

ويؤمن هذه القافلة مجموعة من الأطباء والفنيين والقابلات من أجل توفير الرعاية الصحية للجميع والكشف المبكر عن عديد الأمراض.

الجمعية التونسية لمكافحة السرطان (ATCC)، تأسست عام 1987 وتهدف إلى التوعية والوقاية ودعم البحث الطبي في مجال السرطان. كما توفر المساعدة للمرضى المحتاجين وتعتبر عضواً فاعلاً في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) منذ عام 1988.

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

693
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

410
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
327
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
296
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
285
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية
268
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
237
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
236
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
227
اقتصاد وأعمال

الجزائر لن تقدم أي هدايا : ميلوني وسانشيز يريدان مزيدا من الغاز… لكن بثمن أعلى
220
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

