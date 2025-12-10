Français
Anglais
العربية
مجتمع

المسدي : “ردّ مشروع قانون المالية إلى البرلمان لقراءة ثانية هو المسار الدستوري السليم لضمان علوية الدستور..”

اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، أن إحالة مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان إلى رئيس الجمهورية، تأتي في ظرف دستوري دقيق، خصوصًا في ظل غياب المحكمة الدستورية واستمرار الخلاف حول عدد من الفصول بين المجلسين التشريعيين.

وأوضحت المسدي في تدوينة نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنّ بعض الفصول المدرجة تتعلق بالانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية، وهي – وفق قولها – مسائل تدخل في الصلاحيات الترتيبية للحكومة وليست من اختصاص البرلمان في المجال التشريعي، مؤكدة أنها نبّهت مسبقًا إلى هذا الإخلال.

كما أشارت النائب إلى أن وزيرة المالية أقرت علنًا بوجود فصول مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية، وهو ما اعتبرته إقرارًا سياسيًا وقانونيًا خطيرًا يعزّز فرضية وجود عيوب تشريعية جوهرية داخل النص المصادق عليه.

وبالنظر إلى غياب المحكمة الدستورية، شددت المسدي على أن رئيس الجمهورية يبقى الجهة الوحيدة المخوّل لها دستوريا ضمان احترام أحكام الدستور، ما يضع على عاتقه مسؤولية مباشرة في منع دخول نصوص «قد تتعارض مع علويته» حيز النفاذ.

وفي هذا السياق، اعتبرت المسدي أن إمكانية إرجاع مشروع قانون المالية إلى البرلمان لقراءة ثانية تبقى «فرضية قائمة وبقوة»، مؤكدة أن هذا الخيار يُعدّ «المسار الدستوري السليم» لضمان الانسجام القانوني وحماية علوية الدستور.

 

تعليقات

