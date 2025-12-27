Français
الأخبار

المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من مهرجان المسرح المحترف بالجزائر

يحل المسرح الوطني التونسي ضيف شرف على الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر “دورة الفنان عبد الله حملاوي”، التي انطلقت يوم 22 ديسمبر وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

و في هذا السياق يستضيف المسرح الوطني الجزائري يوم 29 ديسمبر عرض مسرحية “الهاربات”، نص وإخراج وفاء الطبوبي وإنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وأداء فاطمة بن سعيدان و منيرة الزكراوي و لبنى نعمان و أسامة الحنايني و أميمة البحري و صبرين عمر.

“الهاربات” هو عمل مسرحي تحصل على التانيت الذهبي لايام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة و العشرين (من 22 إلى 29 نوفمبر 2025)، و الجائزة الكُبرى للإبداع المسرحي في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي -مواسم الابداع (من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025).

و جدير بالذكر أن المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر، ينظمه المسرح الوطني الجزائري بالجزائر العاصمة يتضمن في برنامجه مسابقات تشارك فيها أعمال مسرحية من مختلف المناطق الجزائرية، وتمثل الهاربات العمل المسرحي الوحيد من خارج الجزائر.

كما تتضمن الدورة تنظيم ندوات فكرية للتباحث حول القضايا المسرحية، ومن بين القضايا المطروحة هذه السنة، مسرح الطفل.

