المصادقة على إنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 2.7 مليون دينار في بنزرت

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم السبت بمقر الولاية، على إنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 2.7 مليون دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد في تصريح لصحفي “وات”.

و أوضح حميد أن من بين مجمل البرامج والمشاريع العمومية التي تمت المصادقة عليها بالاجماع الختم النهائي لاشغال التهيئة بالسوق البلدي برأس الجبل، وتقرير العروض الخاص بأشغال صيانة مبيت التلاميذ الضباط بالاكاديمية البحرية، وتقرير تقييم العروض باقتناء وتركيب وتشغيل معدات هيدروميكانيكية وكهربائية لمحطات الضخ بكل من القمرية بغزالة، والتراميس ببنزرت الجنوبية، والصخيرة غابات بسجنان .

كما تمت المصادقة على ملحق صفقة أول لأشغال تهيئة المبيت الجامعي بماطر، وتقرير تقييم العروض الخاص بتهيئة مقر الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت، وتقرير تقييم العروض الخاص باشغال تهيئة الطريق المؤدية الى السوق البلدي بغزالة ضمن برنامج التنمية المندمجة، علاوة على فسخ عدد من الصفقات التي لم تلتزم المقاولات المكلفة بانجازها بتعهداتها.

و تشهد مجمل المشاريع والبرامج العمومية المصادق على إنجازها من قبل أعضاء اللجنة متابعة من السلط الجهوية بما من شأنه تأمين ظروف انطلاقها في الابان بالتعاون والتنسيق مع بقية الهياكل ذات العلاقة، من أجل تحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة والمناخين التنموي والاجتماعي بالجهة ككل، وفق نفس المصدر.

