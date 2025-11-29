المصادقة على الفصل 57 المتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق النواب، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، بـ128 صوتا، على الفصل 57 المُتعلّق بتشغيل الدفعة الأولى من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، عبر برنامج الانتداب المباشر.

يُذكر أنّ كتلة “لينتصر الشعب” بمعاضدة كتل أخرى، ونواب من غير المنتمين دافعوا على هذا الفصل الذي سيبرمج اعتمادات لمقترح قانون تشغيل من طالت بطالتهم الذي خصّصت له جلسة عامّة يوم 16 ديسمبر 2025.

علما و أنّ وزيرة المالية قالت في معرض ردودها على النواب خلال الجلسة العامة، إنّه “قد يتم تمويل هذا البرنامج من المصاريف الطارئة المبوبة في الميزانية”.

