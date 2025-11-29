Français
المصادقة على الفصل 57 المتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم (فيديو)

المصادقة على الفصل 57 المتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم (فيديو)

صادق النواب، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، بـ128 صوتا، على الفصل 57 المُتعلّق بتشغيل الدفعة الأولى من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، عبر برنامج الانتداب المباشر.

يُذكر أنّ كتلة “لينتصر الشعب” بمعاضدة كتل أخرى، ونواب من غير المنتمين دافعوا على هذا الفصل الذي سيبرمج اعتمادات لمقترح قانون تشغيل من طالت بطالتهم الذي خصّصت له جلسة عامّة يوم 16 ديسمبر 2025.

علما و أنّ وزيرة المالية قالت في معرض ردودها على النواب خلال الجلسة العامة، إنّه “قد يتم تمويل هذا البرنامج من المصاريف الطارئة المبوبة في الميزانية”.

