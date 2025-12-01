Français
Anglais
العربية
الأخبار

المصادقة على 13 عملية استثمار فلاحي بعدد من الولايات بقيمة جملية تقدر بـ 31 مليون دينار

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات عقدت إجتماعها الحادي عشر لسنة 2025 يوم الجمعة  28 نوفمبر 2025 حيث تم خلالها  المصادقة على  13 عملية استثمار بولايات زغوان ونابل وصفاقس وبنزرت ومدنين ومنوبة وسوسة  بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 31 مليون دينار في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية التحويل الأولي.

وأضافت  الوكالة أن اللجنة صادقت على إسناد 04 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 42.5 هك بولايات قابس والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة بقيمة جملية  في حدود 719 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

371
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

327
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
306
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
293
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
290
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
273
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
265
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
263
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
258
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
248
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى