المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين

سجلت المعابر الحدودية البرية الثلاث بولاية جندوبة قبل يوم امس الجمعة رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائربن منذ بدء السنة إذ فاق عددهم 13 ألف وافد من اجمالي 100 ألف سائح جزائري توافدوا على ذات المعابر منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يمثل زيادة فاقت 95 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من السنة المنقضية.

و منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم أمس السبت، وفق المندوب الجهوي للسياحة بالجهة عيسى المرواني، توافد على المعابر الحدودية الثلاث: ملولة والببوش والجليل أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري.

مع توقعات بان يبلغ العدد الاجمالي مع موفى السنة الجارية 1.6 مليون سائح.

و خلال العشرية الاولى من الشهر الجاري فاق عدد الوافدين على مختلف الوحدات السياحية 4000 وافد فيما فاق عدد الليالي المقضاة 7500 ليلة.

و منذ غرة جانفي من السنة الجارية والى غاية 10 من شهر ديسمبر الجاري فاق عدد الوافدين على مختلف الوحدات السياحية بولاية جندوبة 231 ألف سائح.

و وفق شهود عيان و سواح جزائريين، فإن ارتفاع عدد الوافدين الجزائريين عبر المعابر الحدودية البرية مرده عاملين اساسيين يتعلق الاول بمساعي عدد هام من الجزائريين للاستفادة من امتيازات تمنحها لهم دولتهم تتعلق بحق المتعة بمنحة سفر قدرها 750 اورو في العام على أن لا يعود قبل انتهاء اسبوع من تاريخ مغادرته تراب بلاده.

و يتعلق الثاني بتحول المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم الى منطقة جاذبة وذلك لما تزخر به من مقومات بيئية وطبيعة وصحية ورياضية جاذبة.

