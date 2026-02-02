Français
المعبر الحدودي برأس جدير: إحباط محاولة تهريب ما يناهز 30 كلغ من مخدّر الكوكايين

تمكّنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين مخفية على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي، وفق بلاغ صادر عن الدّيوانة التونسية اليوم الإثنين، 02 فيفري 2026.
و أوضحت الدّيوانة أنّه بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة تمّ التفطن إلى وجود مخبأ مهيأ داخلها وبإخضاعها إلى التفتيش الدّقيق تمّ العثور على 26 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا حوالي 30 كلغ باعتبار اللّف.
و تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.

