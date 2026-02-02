المعبر الحدودي برأس جدير: إحباط محاولة تهريب ما يناهز 30 كلغ من مخدّر الكوكايين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين مخفية على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي، وفق بلاغ صادر عن الدّيوانة التونسية اليوم الإثنين، 02 فيفري 2026.

و أوضحت الدّيوانة أنّه بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة تمّ التفطن إلى وجود مخبأ مهيأ داخلها وبإخضاعها إلى التفتيش الدّقيق تمّ العثور على 26 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا حوالي 30 كلغ باعتبار اللّف.

و تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.

