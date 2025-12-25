المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ن شر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، لأول مرة، التقرير الوطني حول المؤسسة – 2025. يكشف التقرير أن المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا.

و يكشف التقرير أن المؤسسات العمومية لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على المالية العمومية، في ظل عجز متكرر وتحويلات مالية مرتفعة، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاحات عميقة في الحوكمة والأداء، بما يضمن مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد التونسي.

واستنادًا إلى الإحصائيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (السجل الوطني للمؤسسات – RNE)، يشير التقرير إلى أن المؤسسات العمومية، رغم طابعها الاستراتيجي في القطاعات الأساسية، لا تسهم سوى بنسبة 4% من مواطن الشغل المنظمة، كما تمثل عبئًا ميزانيًا متوسطًا يعادل 22.1% من عجز الدولة، بعجز سنوي يناهز 2,981 مليون دينار، وبمعدّل دعم عمومي يبلغ 9,809 ملايين دينار.

وفي سنة 2022، شغّلت المؤسسات العمومية 106,879 شخصًا، أي ما يعادل 14% من إجمالي التشغيل في القطاع العمومي، الذي يضم في مجموعه 771,579 موظفًا وعاملاً.

وجاء في التقرير: «تُبرز هذه الوضعية قاعدة إنتاجية كثيفة عدديًا لكنها هشة اقتصاديًا، حيث يظل انتقال المؤسسات الصغرى جدًا نحو الحجم المتوسط نادرًا وصعبًا».

ويضيف التقرير أن مستوى مديونية المؤسسات العمومية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها يشكلان ضغطًا كبيرًا على ميزانية الدولة. ويكون هذا الضغط صريحًا عندما تكون الدولة قد منحت ضمانات لتلك الديون، أو ضمنيًا عندما تنشط هذه المؤسسات في قطاعات حيوية، ما يفرض على الدولة الالتزام بدعمها عند الحاجة.

