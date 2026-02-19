المعهد التونسي للقدرة التنافسية يدعو إلى تحرك عاجل لوقف تراجع مناخ الأعمال

كشف المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في دراسة حديثة أن غالبية رؤساء المؤسسات في تونس يعتبرون مناخ الأعمال غير ملائم.
وأوضحت الدراسة أن هذا التصور السلبي يشمل أغلب القطاعات، باستثناء المؤسسات الناشطة في إطار نظام التصدير الكلي، حيث عبّر مسيروها عن تقييم أكثر إيجابية نسبيًا لبيئة الأعمال.
وحملت الوثيقة، المعنونة بـ”تحليل مناخ الأعمال في تونس: تجديد منهجي ورافعة العمل ذات الأولوية”، تحذيرًا من استمرار التدهور التدريجي للمناخ الاستثماري، معتبرة أن هذا المنحى يعكس اختلالات هيكلية عميقة قد تضعف أسس القاعدة الاقتصادية إذا لم تتم معالجتها بإصلاحات حازمة.
المصدر: وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب