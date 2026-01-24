المعهد الوطني للرصد الجوي : بامكان الراغبين في الحصول على شهادة في الحالة الجوية القصوى لتقديمها لشركات التأمين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، أنّه بامكان المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة الحالة الجوية القصوى لتقديمها لشركات التأمين.

و دعا المعهد في بلاغ صادر عنه، الى تعمير المطلب (موجود على موقع المعهد على شبكة الانترنات)، و إرساله عبر البريد الإلكتروني :

و يتم الإرسال حسب مكان تواجد الحريف الولاية.

تونس الكبرى : البريد: [email protected] الاتصال: 70.247.740

ولاية نابل : البريد: [email protected] الاتصال: 72.269.174

ولاية المنستير : البريد: [email protected] الاتصال: 70.247.776

ولاية بنزرت : البريد: [email protected] الاتصال: 72.432.080

ولاية صفاقس : البريد: [email protected] الاتصال: 70.247.766

ولاية جندوبة : البريد: [email protected] الاتصال: 70.247.771

و شدّد المعهد على التأكد من كتابة كافة المعطيات بدقة لضمان معالجة الطلبات في أسرع وقت.

يشار إلى أن تونس شهدت، بداية الأسبوع فيضانات شملت عديد الولايات الساحل و الوطن القبلي و الشمال الشرقي، أسفرت عن 5 ضحايا و انهيار جزئي للبنية التحتية في عدّة مناطق.

و لم يقع إلى حد الآن تقديم حصيلة عن الخسائر المادية من الجهات الرسمية.

