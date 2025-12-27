المعهد الوطني للرصد الجوي : درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 (جانفي–فيفري–مارس).

و أوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة، السبت، أن الثلاثي الأول من سنة 2026 سيشهد، مقارنة بالفترة المرجعية 2020/1991، معدلات حرارة متوسّطة منخفضة نسبيًا. ومن المنتظر ان تتراوح بين 10 و13 درجة مائوية في مناطق الشمال والوسط، وبين 12 و14,5 درجة مائوية في الجنوب.

و ستسجَّل أدنى درجات الحرارة (بين 7 و9 درجات مائوية)،في المرتفعات الغربية خاصة بكل من تالة والقصرين والكاف.

و سيتميّز هذا الثلاثي، من جهة أخرى، بتساقطات مطرية هامة عموما في الشمال وتكون متوسّطة بالوسط وضعيفة بالجنوب.

و ستتراوح المعدلات المتوسّطة للأمطار في الشمال بين 200 مليمتر بقليبية و230 مليمتر ببنزرت، لتبلغ قرابة 370 مليمتر بطبرقة.

أمّا في الوسط، فستتراوح الكميات بين 77 مليمتر بالقيروان و104 مليمتر بالمهدية، في حين ستظل ضعيفة بالجنوب، حيث ستتراوح بين 21 مليمتر برمادة و66 مليمتر بصفاقس.

// جانفي 2026: متوسط درجات حرارة منخفضة//

سيسجّل شهر جانفي متوسط درجات حرارة منخفضة تتراوح عموما بين 6,3 و13,3 درجة مائوية، بمعدّل عام في حدود 11،3 درجة مائوية. أمّا كميات الأمطار فستتراوح بين 150 مليمتر بأقصى الشمال الغربي (طبرقة) و5 مليمتر بالبرمة(جنوب).

// فيفري 2026: مناخ جاف بالوسط والجنوب//

سيبلغ المعدّل العام لدرجات الحرارة خلال شهر فيفري 11،9 درجة مائوية، وسيتراوح حسب الجهات بين 6،7 درجة مائوية بتالة و14 درجة مائوية بجربة.

و بالنسبة للتساقطات، سيظل الشمال المنطقة الأكثر رطوبة بكميات تتراوح بين 40 و130 مليمترا، في حين سيتّسم الوسط والجنوب بمناخ أكثر جفافا، مع كميات امطار غالبا أقل من 33 مليمتر.

// مارس 2026: إرتفاع تدريجي في معدلات الحرارة//

و من المنتظر، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجيل ظروف رطبة نسبيا خلال شهر مارس 2026، مع تراكم كميات أمطار تتراوح بين 35 و97 مليمترا بالشمال. أمّا الوسط والجنوب فسيشهدان مناخا أكثر جفافا، مع تساقطات تقلّ عموما عن 40 مليمترا.

و ستشهد درجات الحرارة المتوسّطة إرتفاعًا تدريجيا، حيث ستتراوح بين 9،5 و12 درجة مائوية بالمرتفعات الغربية (تالة، القصرين، الكاف)، وبين 14 و16 درجة مائوية بالجنوب، لتصل إلى حدود 17 درجة مائوية بكل من تطاوين ورمادة(جنوب).

