المعهد الوطني للرصد الجوي: سنة 2025 شهدت تساقطات مطرية دون المعدّل السنوي بقليل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للنشرة المناخية السنوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، بلغ المجموع الجملي لكميات الأمطار المسجّلة بمختلف المحطات خلال سنة 2025 نحو 8694,7 مليمترا، مقابل معدل سنوي اعتيادي في حدود 9121,6 مليمترا، أي ما يعادل حوالي 95,3 بالمائة من المعدلات العادية.

وتؤكد هذه القيمة الإجمالية، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أنّ سنة 2025 كانت أقلّ قليلًا من المعدل السنوي للأمطار في تونس، مع تسجيل تفاوت جهوي واضح، تمثل في فائض ملحوظ بعدد من مناطق الشمال الغربي، مقابل عجز لافت في الجنوب والشمال الشرقي.

وسجّلت مناطق الشمال الغربي (طبرقة، القصرين) إلى جانب سيدي بوزيد، بصفة عامة، كميات أمطار تفوق المعدلات العادية، وهو ما ينسجم مع فترات التساقطات الغزيرة التي شهدتها هذه الجهات خلال السنة.

وفي المقابل، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ عدّة محطات بالشمال الشرقي والوسط، من بينها بنزرت، تونس، باجة والمنستير، سجّلت كميات أمطار دون المعدلات، ما يعكس تفاوتًا جهويًا في توزيع التساقطات.

أمّا الجنوب والجنوب الشرقي (قبلي، قابس، مدنين وتطاوين)، فقد ظلّا دون المعدلات المناخية المعتادة، وهو ما يتماشى مع الطابع الأكثر جفافًا لهذه المناطق، حيث تكون التساقطات ضعيفة في الغالب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



