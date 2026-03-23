المعهد الوطني للرصد الجوي يفتح أبوابه للعموم: تكنولوجيا متطورة لخدمة الاقتصاد ومواجهة التقلبات المناخية

بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي يومي 25 و26 مارس 2026 تظاهرة “أيام الأبواب المفتوحة” بمقره المركزي، تحت شعار “نرصد اليوم لنحمي الغد”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انفتاح المعهد على محيطه والتعريف بدوره المحوري في دعم مختلف القطاعات، من خلال توفير بيانات جوية ومناخية دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار.

وفي سياق تحديث منظومة الرصد، أطلق المعهد مشروعا لتطوير بنيته التحتية، تم خلاله تركيز 125 محطة رصد آلية موزعة على مختلف مناطق البلاد، تشمل محطات جوية ومناخية، وأخرى بالموانئ، إلى جانب محطات مختصة في قياس كميات الأمطار.

وتتيح هذه الشبكة الحديثة جمع معطيات دقيقة حول عناصر الطقس، من بينها الضغط الجوي ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها، فضلا عن كميات الأمطار والإشعاع الشمسي، وذلك بشكل آني.

المصدر: وات

