Français
Anglais
العربية
رياضة

المغرب: آخر خبر. استقالة الرقراقي !

المغرب: آخر خبر. استقالة الرقراقي !

تتصاعد التوترات مجدداً في المغرب مع مفاجأة مدوية! قبل أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، قدّم مدرب المنتخب الوطني، وليد الرقراقي، استقالته يوم الجمعة.

بعد الهزيمة القارية على أرضه أمام السينغال، يرغب المدرب البالغ من العمر 50 عاماً في إنهاء فترة تدريبه، التي كان من المفترض أن تنتهي بعد كأس العالم.

أثار هذا القرار صدمة في أروقة الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، وردود فعله على هذا الأمر متباينة. قد يرفض الاتحاد الاستقالة، ما كان سيُبقي الركراكي في منصبه حتى كأس العالم، بدعم من بعض المشجعين.

أما في حال قبول رحيل المدرب الفرنسي المغربي، فسيتعين البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني في أسرع وقت.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

341
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
337
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
327
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
301
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
294
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
283
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
271
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد
267
أخر الأخبار

فرنسا: الاعلان عن موعد حلول شهر رمضان
261
أخر الأخبار

إيرادات النفط الليبية تناهز 15.6 مليار دولار في 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى