المغرب: أمرابط وحكيمي يُشيدان بالركراكي، بعد رحيله الرسمي

انتهى كل شيء رسميًا مساء اليوم الخميس، وذلك قبل ساعتين من المؤتمر الصحفي للاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، الذي سيُعلن فيه رسميًا تعيين المدرب الجديد محمد وهبي ومساعده جواو ساكرامنتو، أعلن وليد الركراكي رسميًا رحيله عن قيادة المنتخب المغربي.

نشر المدرب السابق مقطع فيديو مؤثرًا ومفعمًا بالمشاعر، استذكر فيه مسيرته مع أسود الأطلس.

تخلل الفيديو عبارات شكر وتقدير: “شكرًا لكم على كل شيء” باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. واختتم الفيديو بعبارة: “ديما المغرب”.

السجل الرسمي للركراكي : بين أوت 2022 وجانفي 2026، قاد وليد الركراكي المنتخب المغربي في 49 مباراة، حقق خلالها 36 فوزًا و8 تعادلات و5 هزائم.

في أعقاب ذلك، وجّه العديد من اللاعبين البارزين في المنتخب المغربي، وعلى رأسهم سفيان أمرابط، تحيةً مؤثرةً له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كتب لاعب وسط ريال بيتيس على حسابه في إنستغرام: “شكرًا لك على كل شيء. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل!”.

كما شارك القائد أشرف حكيمي، الذي سانده وليد الركراكي بشكل خاص حتى اللحظات الأخيرة عندما أُصيب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، كلماته المؤثرة عن وليد الركراكي.

قال: “وليد الركراكي، شكرًا لك على العمل الاستثنائي الذي قمت به على رأس المنتخب المغربي. لقد ألهمت قيادتك وشغفك ورؤيتك ليس فقط اللاعبين، بل بلدًا بأكمله وملايين المشجعين حول العالم. شكرًا لك على إيمانك بالمواهب المغربية، وعلى تعزيز روح الفريق، وعلى إظهارك أنه بالانضباط والعمل الجاد، وقبل كل شيء، بالعزيمة والإصرار، يُمكن تحقيق إنجازات عظيمة. لقد تركت بصمةً لا تُنسى في تاريخ كرة القدم المغربية. شكرًا لك على جعلنا نحلم، وعلى ارتدائك ألواننا بكل فخر. أسطورة.”

