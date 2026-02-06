المغرب: إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب فيضانات قوية في الشمال الغربي للبلاد 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حصيلة عمليات إجلاء السكان من المناطق المتضررة جراء الفيضانات في الشمال الغربي للبلاد تجاوزت 140 ألف شخص إلى غاية صباح أمس الخميس، في وقت يُتوقع فيه استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات إجلاء سكان المناطق المهددة بخطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، وذلك في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم إجلاء ونقل ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا حتى الآن، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء التي تشهدها المملكة.

وتركزت أغلب هذه العمليات في مدينة القصر الكبير، التي تعد الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب نهر سبو، حيث انطلقت عمليات الإجلاء منذ الجمعة الماضي تحسبا لحدوث فيضانات.

كما شملت التدخلات عددا من البلدات والقرى المجاورة الواقعة في سهلي اللوكوس والغرب عند مصب نهري اللوكوس وسبو في المحيط الأطلسي، وهما من أبرز الأنهار في البلاد.

وتواصل السلطات المغربية حالة التأهب مع استمرار التقلبات الجوية، داعية السكان إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية لتفادي المخاطر المحتملة.

